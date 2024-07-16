Поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с начала года — Finance.ua

Поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с начала года Сегодня 19:44 — Энергетика

Поставки нефти из рф опустились до минимального уровня с января 2024 года. Падение сосредоточено в портах Черного и Балтийского морей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Средний четырехнедельный экспорт нефти из россии упал до самого низкого уровня с января, продолжая падение, составлявшее примерно 570 000 баррелей в сутки с недавнего пика в апреле.

Сообщается, что падение продолжилось, несмотря на небольшое возобновление недельного потока.

Наибольшее падение — на 11% за две недели — пришлось на поставки из балтийских портов страны — Приморск и Усть-Луга, где потоки упали почти на 30% от недавнего максимума, и с черноморского терминала в Новороссийске, где поставки сократились почти вдвое.

В основном падение произошло из-за значительного снижения на прошлой неделе. По всей видимости, это связано с улучшением соблюдения россией целевых показателей добычи ОПЕК+ и восстановлением внутренней нефтепереработки.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдался незначительный рост потоков. Это помогло несколько увеличить валовую стоимость поставок российской нефти в период, когда цена баррелей нефти в россии несколько снизилась.

Экспортные цены на нефть в портах Балтийского и Черного морей снизились за неделю примерно на 50 центов за баррель, в то время как ключевой тихоокеанский сорт ВСТО подешевел примерно на 1,30 долл. за баррель.

Економічна Правда По материалам:

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