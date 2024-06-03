ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года — Finance.ua

ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года Сегодня 09:15 — Энергетика

ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года

По словам чиновников, ОПЕК+ продолжает неформальные переговоры, направленные на достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия и ее партнеры обсуждают, продолжать ли ограничение добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года, и, по словам делегатов, соглашение должно быть заключено на воскресной онлайн-встрече. По их словам, они рассматривают возможность продления некоторых ограничений до 2025 года.

Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры сократили поставки, чтобы предотвратить избыток, который угрожает возобновлению поставок сланцевой нефти из США, стремясь поддержать цены на нефть. Нефтяные трейдеры и аналитики ожидают продления сделки, возможно, до конца этого года.

ОПЕК+ также придется решать, что делать в 2025 году. Группа пересматривает уровни добывающих мощностей своих членов, и некоторые из них, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан могут иметь возможность добывать больше нефти в следующем году.

Економічна Правда По материалам:

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