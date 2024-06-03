ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года

Энергетика
9
ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года
ОПЕК+ работает над сокращением добычи, которое может продолжаться до 2025 года
По словам чиновников, ОПЕК+ продолжает неформальные переговоры, направленные на достижение соглашения о сокращении добычи нефти.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Саудовская Аравия и ее партнеры обсуждают, продолжать ли ограничение добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года, и, по словам делегатов, соглашение должно быть заключено на воскресной онлайн-встрече. По их словам, они рассматривают возможность продления некоторых ограничений до 2025 года.
Читайте также
Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры сократили поставки, чтобы предотвратить избыток, который угрожает возобновлению поставок сланцевой нефти из США, стремясь поддержать цены на нефть. Нефтяные трейдеры и аналитики ожидают продления сделки, возможно, до конца этого года.
ОПЕК+ также придется решать, что делать в 2025 году. Группа пересматривает уровни добывающих мощностей своих членов, и некоторые из них, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан могут иметь возможность добывать больше нефти в следующем году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.