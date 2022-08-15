ООН планирует экспортировать по «зерновому коридору» из Украины по 2–5 млн тонн зерна ежемесячно — Reuters — Finance.ua
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ООН планирует экспортировать по «зерновому коридору» из Украины по 2–5 млн тонн зерна ежемесячно — Reuters

Аграрный рынок
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Украина еще имеет 20 млн тонн прошлогоднего урожая и ожидает столько же в этом году. ООН заявила о планах экспортировать по «зерновому коридору» из Украины от 2 до 5 млн тонн зерна ежемесячно.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН в Стамбуле Фредерика Кенни.
Отмечается, что организация ожидает значительного роста заявок на транзит груза в связи с деблокадой украинских портов. В настоящее время экспорт зерна осуществляется 12 судами, которые оставались в Украине с начала полномасштабного вторжения, и еще 4 кораблями, получившими разрешение войти в порты.
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Кенни отметил, что количество перевозок должно возрасти, когда стороны согласуют торговые условия.
Представитель ООН добавил, что турецкие владельцы судов проявили большой интерес к трансферу украинского зерна — сейчас несколько пустых судов ждут заключения соглашений, чтобы отправиться в Украину за грузом.
Как пишет Reuters, в Украине осталось еще 20 млн тонн урожая прошлого года, а от посевной в этом году ожидают еще столько же продукта.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

По материалам:
Agravery
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