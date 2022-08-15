ООН планирует экспортировать по «зерновому коридору» из Украины по 2–5 млн тонн зерна ежемесячно — Reuters — Finance.ua

ООН планирует экспортировать по «зерновому коридору» из Украины по 2–5 млн тонн зерна ежемесячно — Reuters Сегодня 09:32 — Аграрный рынок

Украина еще имеет 20 млн тонн прошлогоднего урожая и ожидает столько же в этом году. ООН заявила о планах экспортировать по «зерновому коридору» из Украины от 2 до 5 млн тонн зерна ежемесячно.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН в Стамбуле Фредерика Кенни.

Отмечается, что организация ожидает значительного роста заявок на транзит груза в связи с деблокадой украинских портов. В настоящее время экспорт зерна осуществляется 12 судами, которые оставались в Украине с начала полномасштабного вторжения, и еще 4 кораблями, получившими разрешение войти в порты.

Кенни отметил, что количество перевозок должно возрасти, когда стороны согласуют торговые условия.

Представитель ООН добавил, что турецкие владельцы судов проявили большой интерес к трансферу украинского зерна — сейчас несколько пустых судов ждут заключения соглашений, чтобы отправиться в Украину за грузом.

Как пишет Reuters, в Украине осталось еще 20 млн тонн урожая прошлого года, а от посевной в этом году ожидают еще столько же продукта.

Agravery По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.