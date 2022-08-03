Экспорт зерна позволит Украине прожить еще 2 месяца, — Зеленский — Finance.ua
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Экспорт зерна позволит Украине прожить еще 2 месяца, — Зеленский

Казна и Политика
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Экспорт зерна позволит Украине прожить еще 2 месяца, — Зеленский
Экспорт зерна позволит Украине прожить еще 2 месяца, — Зеленский
Блокировка россией украинских портов несет значительные потери как экономике Украины, так и миру. Экспорт продовольствия позволит вернуть около 10 млрд долларов в экономику государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед студентами в Австралии.
«Экономика сегодня в коме. И мы должны всем миром, как доктора, сделать так, чтобы наша экономика дышала», — сказал он.
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Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов.
«Там (в портах. — Ред.) как минимум зерна на 10 млрд долларов, которые должны вернуться в нашу экономику... Это зерно позволит нам прожить еще 2 месяца. Для нас это важно, а россия это блокирует, потому что понимает, что блокировка портов может привести к голоду и хаосу во многих странах», — добавил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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