Онлайн-продажи в США в «черную пятницу» достигли рекордных $9 млрд — Finance.ua

Онлайн-продажи в США в «черную пятницу» достигли рекордных $9 млрд Сегодня 18:30 — Мир

Онлайн-продажи в США в «черную пятницу» достигли рекордных $9 млрд

Потребители США потратили рекордные $9,12 млрд во время онлайн-покупок в «черную пятницу» в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Adobe Analytics, которая измеряет электронную коммерцию путем анализа транзакций на веб-сайтах.

Несмотря на высокую инфляцию, американские потребители смогли приобрести товары по большим скидкам, от смартфонов до игрушек.

Как сообщает Adobe Analytics, онлайн-затраты выросли на 2,3% в «черную пятницу», благодаря тому, что потребители ждали скидок к традиционным дням крупных покупок, несмотря на то, что предложения начинаются еще в октябре.

Adobe Analytics имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США. Она прогнозировала, что продажи в «черную пятницу» возрастут всего на 1%.

Adobe ожидает, что Киберпонедельник снова станет самым большим днем онлайн-покупок в сезоне, что принесет $11,2 млрд расходов.

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Діло По материалам:

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