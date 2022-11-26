Черная пятница в Украине: средний чек, самые популярные товары, заинтересованность украинцев — Finance.ua

Черная пятница в Украине: средний чек, самые популярные товары, заинтересованность украинцев Сегодня 07:02 — Личные финансы

Черная пятница в Украине: средний чек, самые популярные товары, заинтересованность украинцев

Украина находится среди стран, где за последние 3 года интерес к Черной пятнице существенно снизился (на 43%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования команды Picodi

Как отмечается, конец ноября по-прежнему является одним из самых жарких периодов в украинском e-commerce, когда объем продаж увеличивается в два раза по сравнению с обычным днем.

Инфографика: Picodi

В Украине интерес покупателей снизился на 43% (данные за 2021 г. по сравнению с 2019 г.). Скорее всего, это связано не только с пандемией и нестабильной финансовой ситуацией, но и с чрезмерным использованием терминов Black Friday и Black Week для любых распродаж, кроме основных в конце ноября.

Однако есть страны, в которых, несмотря на пандемию, заинтересованность акциями и скидками на Черную пятницу увеличилась. Это Чили (+33%), Япония (+22) и Финляндия (+1%).

Инфографика: Picodi

Хотя сейчас интерес к Черной пятнице как никогда низкий, распродажи в конце ноября — это самое горячее время для украинской онлайн-торговли. 26 ноября 2021 г. объем продаж увеличился на 101% по сравнению с обычным днем, а в другие дни так называемой чернопятничной недели этот показатель колебался между 18% и 59%.

Черная пятница в Украине

У украинцев, которые делали покупки во время распродаж в конце ноября 2021 г., наиболее популярны были следующие категории: одежда и обувь, товары для дома, косметика, электроника и бытовая техника, отдых/путешествия (билеты, гостиницы).

При этом средняя стоимость покупок была равна 2 300 грн, а размер полученной скидки — 39%, что позволило покупателям сэкономить 1 450 грн. Следует отметить, что предлагаемые магазинами скидки охватывали ограниченный ассортимент и количество товаров.

Если говорить о покупательной активности в течение суток, то украинцев в большинстве случаев можно отнести к вечерним покупателям: часы пик в интернет-магазинах приходятся на 21:00–22:00.

Инфографика: Picodi

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