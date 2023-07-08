Омбудсмен рассказал, как украинцам подтвердить налоговое резидентство в другой стране — Finance.ua

Омбудсмен рассказал, как украинцам подтвердить налоговое резидентство в другой стране
Обмудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, как подтвердить налоговое резидентство находящимся в других странах украинцам.
Налоговый резидент — лицо, подлежащее налогообложению на основании места жительства, постоянного места нахождения в другой стране.
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Чтобы подтвердить факт налогового резидентства, нужно:
- Получить справку или подтверждение статуса налогового резидента Украины на документах по специальным формам, утвержденным иностранными компетентными органами (такие формы подаются с переводом).
- Предоставить справку о налоговом резидентстве Украины в налоговые органы страны пребывания.
- Получить от налоговых органов страны нахождения подтверждение (или отказ) о зачислении уплаченных в Украине налогов.
Справка Finance.ua:
- Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы э-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, однако перечень будет расширяться;
- Верховная Рада 6 октября приняла в целом законопроект № 5270 об электронном резидентстве. А уже с 1 апреля начал действовать закон об э-резидентстве, позволяющий иностранцам вести бизнес в Украине.
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