Омбудсмен рассказал, как украинцам подтвердить налоговое резидентство в другой стране — Finance.ua

Омбудсмен рассказал, как украинцам подтвердить налоговое резидентство в другой стране Сегодня 11:15 — Личные финансы

Омбудсмен рассказал, как украинцам подтвердить налоговое резидентство в другой стране

Обмудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, как подтвердить налоговое резидентство находящимся в других странах украинцам.

Налоговый резидент — лицо, подлежащее налогообложению на основании места жительства, постоянного места нахождения в другой стране.

Чтобы подтвердить факт налогового резидентства, нужно:

Получить справку или подтверждение статуса налогового резидента Украины на документах по специальным формам, утвержденным иностранными компетентными органами (такие формы подаются с переводом). Предоставить справку о налоговом резидентстве Украины в налоговые органы страны пребывания. Получить от налоговых органов страны нахождения подтверждение (или отказ) о зачислении уплаченных в Украине налогов.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы э-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, однако перечень будет расширяться;

Верховная Рада 6 октября приняла в целом законопроект № 5270 об электронном резидентстве. А уже с 1 апреля начал действовать закон об э-резидентстве, позволяющий иностранцам вести бизнес в Украине.



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