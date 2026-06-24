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Оман открыл в Ормузском проливе временный коридор без взимания пошлин

Энергетика
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Нефтяные вышки
Нефтяные вышки
Оман в координации с Международной морской организацией (ИМО) ООН открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которым будет осуществляться без взимания пошлин.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел султаната.

Что известно

«Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив и его значение для мировой экономики, а также в соответствии с его твердой приверженности международному праву и морскому праву, что гарантирует свободу судоходства в проливе без взимания транзитных сборов, Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования в заявлении.
В ведомстве отметили, что этот шаг сделан в русле договоренностей, достигнутых между США и Ираном.
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«Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны взаимодействовать с ИМО и придерживаться координат, определенных организацией и оманскими властями», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Омана.
Следует отметить, что 24 июня цены на нефть упали более чем на 1%, продолжив недельное снижение и торгуясь вблизи четырехмесячных минимумов на фоне признаков того, что больше нефтяных танкеров может пройти по Ормузскому проливу.
По материалам:
Укрінформ
ИранПошлинаНефть
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