OLX будет брать комиссию за успешные продажи — Finance.ua

OLX будет брать комиссию за успешные продажи Сегодня 17:29 — Личные финансы

OLX будет брать комиссию за успешные продажи

Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX в тестовом режиме запустила комиссии по успешным сделкам. Размер комиссии составляет 1% от суммы заказа +10 грн.

Об этом сообщает Ain.ua.

Компания начала тестирование комиссий 20 июля. На данный момент они распространяются не на всех пользователей и товары. Комиссии сперва запустили только в трех категориях: инструменты, предметы интерьера и продукты питания и напитки.

С 1 августа комиссии запустили также в категории Дом и сад. Как сообщили в компании, в будущем OLX планирует расширить комиссии на все группы товаров.

На какие сделки распространяется комиссия

Комиссия применяется только для сделок, оформленных с использованием услуги «OLX Доставка», когда покупатель оплачивает заказ онлайн на платформе. Если же покупатель и продавец договорились о сделке наложенным платежом или по полной предоплате за пределами платформы OLX — комиссия не взимается.

Комиссия взимается только при успешном выполнении сделки. Если покупатель по каким-либо причинам не заберет заказ, оплата не будет взиматься.

Как работает комиссия на OLX:

покупатель оформляет заказ с «OLX Доставкой» и производит оплату онлайн;

продавец подтверждает заказ и отправляет товар по сформированным автоматически реквизитам;

если покупатель забирает заказ и сделка завершается успешно, продавец получает на карту сумму заказа за вычетом комиссии, которая составляет 1% +10 грн. То есть, в случае продажи на сумму 3200 грн продавцу зачислится 3158 грн (-42 грн комиссии).

«Запуск новой гибридной монетизационной модели, которая предусматривает комиссию за размещение объявлений и комиссию за успешную сделку, — это первый шаг к переходу на полноценную транзакционную модель в будущем. Переход на такую ​​систему позволит сделать для продавцов оплату за пользование сервисом более прозрачной и справедливой, что очень важно для нас. В случае возврата товара покупателем средства за доставку для продавца полностью компенсирует платформа. Для покупателей мы предлагаем более выгодные цены на логистику и уверенность в продаваемом товаре, который он заказывает. Введение комиссии „1%+10 грн“ — это взаимовыгодное решение, чтобы удовлетворить все стороны. Комиссия за успешность сделки — это справедливый и взаимовыгодный механизм в соответствии с нашими реалиями, который обеспечивает дальнейшее функционирование платформы на высоком уровне», — пояснил Игорь Сыроватко, директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

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