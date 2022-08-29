Около 65 тысяч украинских бизнесов зарегистрировано на оккупированных территориях — Finance.ua
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Около 65 тысяч украинских бизнесов зарегистрировано на оккупированных территориях

Личные финансы
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Около 65 тысяч украинских бизнесов зарегистрировано на оккупированных территориях
Около 65 тысяч украинских бизнесов зарегистрировано на оккупированных территориях
65 тыс. украинских бизнесов работают на временно оккупированных территориях. Это около 5% общего количества существующих юридических лиц в Украине.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные собственного исследования.
С началом полномасштабной войны на территории Украины бизнес был вынужден не только полностью пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы, но даже менять место регистрации, чтобы начать все заново.
На данный момент не обязательно перемещение бизнеса в более безопасные регионы, это решение принимает каждый собственник по своему усмотрению.
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Но в случае, если бизнес остается на территории со статусами: «временно оккупированные», «находятся в окружении (блокировании)», «на которых продолжаются активные боевые действия», то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения. В Райффайзен Банке отмечают, что налоги на сумму полученного дохода начисляет и платит не сам предприниматель, а его контрагенты.
Кроме того, в Опендатабот предоставили возможность проверить компанию, чтобы защитить бизнес от излишнего налогообложения.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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