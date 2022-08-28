Как изменилось ведение бизнеса в Украине из-за войны: исследование AmCham — Finance.ua

Как изменилось ведение бизнеса в Украине из-за войны: исследование AmCham Сегодня 17:03 — Личные финансы

Как изменилось ведение бизнеса в Украине из-за войны: исследование AmCham

Около трех четвертей компаний в Украине полностью функционируют после шести месяцев полномасштабной войны, четверть продолжает функционировать частично.

При этом 96% компаний планируют продолжить деятельность в Украине в 2023 году, только 4% пока не определились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине среди компаний-членов Палаты.

Зарплата

83% компаний выплачивают заработную плату в полном объеме, 16% — сократили заработную плату. Только 1% компаний совсем не выплачивает заработную плату.

Вызовы во время войны

Бизнес-сообщество попросили назвать самые актуальные вызовы для их организаций. Безопасность и защита сотрудников (71%), логистика и транспортировка (44%), отсутствие клиентов или заказов (34%), спад деятельности партнеров (33%) и экспортно-импортные операции (22%), были определены представителями бизнеса как топ −5 наибольших вызовов.

Потери

22% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены: 48% имеют незначительные повреждения, 52% имеют неисправимые повреждения. 6% отметили, что их активы до сих пор находятся под оккупацией. 69% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений в течение шести месяцев войны.

Ожидания от властей

Бизнес-сообщество определило, какими должны быть топ-3 приоритета правительства для ускорения послевоенного экономического восстановления и трансформации после победы Украины. Среди них:

обеспечить национальную безопасность и оборону Украины в сотрудничестве с международными союзниками (79%);

имплементировать верховенство права, реальную и эффективную судебную реформу, справедливое правосудие, обеспечить прозрачный отбор судей всех инстанций. Соблюдать независимость Национального банка, Антимонопольного комитета и антикоррупционных органов. Реформировать сектор государственных предприятий и государственных банков (77%);



ускорить обретение Украиной членства в ЕС путем приближения национального законодательства в сфере конкуренции, таможенного дела, здравоохранения, защиты прав интеллектуальной собственности, медиа и т.д. (37%).



По прогнозу бизнес-климата в Украине до конца 2022 года, 60% компаний считают, что бизнес-климат останется без изменений. 31% прогнозирует ухудшение бизнес-климата, в то время как 9% — улучшение.

Также интересно отметить, что 87% респондентов поддерживают поощрение талантов жить, работать и инвестировать в Украине путем либерализации и модернизации трудового законодательства.

«Этот опрос посылает положительный сигнал о том, что компании верят в Украину, ведь 96% компаний планируют продолжить деятельность в Украине в 2023 году», — прокомментировал результаты исследования президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

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НВ По материалам:

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