Сокращение и снижение зарплат: названы самые большие проблемы для малого бизнеса во время войны (инфографика) — Finance.ua

Сокращение и снижение зарплат: названы самые большие проблемы для малого бизнеса во время войны (инфографика) Сегодня 11:01 — Личные финансы

Сокращение и снижение зарплат: названы самые большие проблемы для малого бизнеса во время войны (инфографика)

Уже 6 месяцев в Украине идет полномасштабная война. Украинский бизнес постепенно приходит в себя и пытается вернуться к привычному ритму. Но сложности у предпринимателей все еще есть — у одних низкий спрос на услуги/продукцию в Украине, у других проблемы с доставкой за границу, кто-то столкнулся с нехваткой комплектующих.

UA Business Global провела исследование, чтобы узнать, как предприниматели борются и побеждают на экономическом фронте.

Самые большие вызовы для бизнеса

Из-за войны значительно сократился объем продаж практически во всех бизнесах. В настоящее время это остается основной проблемой для 81% предпринимателей.

Кроме того, военные действия повлияли на загруженность компаний — только 15% из них работают на 100%.

Незначительно сократили объем работы 4% компаний. 25% бизнесов сократили объем производства почти наполовину. 19% компаний снизили активность до 80%. У 12% компаний объемы производства не превышают 20%. 12% предпринимателей сократили объемы производства на треть, такое же количество бизнесов полностью остановило работу. Но для некоторых предпринимателей война, напротив, стала стартом своего дела.

Сокращения и зарплаты

Из-за войны многим компаниям пришлось сократить количество сотрудников. 24% уменьшили команду наполовину. 23% бизнесов немного сократили кадры. 16% компаний уменьшили штат более чем на 60%. Но не все бизнесы оказались в такой ситуации — 27% компаний сохранили команду без изменений, а 10% даже планируют или уже расширили штат.

Война отразилась и на зарплатах работников. 25% предпринимателей сократили до 30% заработной платы. 19% бизнесов снизили размер платы почти на половину. У 16% компаний зарплаты сотрудников снизились более чем на 50%. 11% бизнесов вообще работает на волонтерских условиях. И только треть компаний сохранили зарплату без изменений или даже повысили.

Релокейт и трансформация бизнеса

На функционирование бизнеса влияет и местонахождение предпринимателей. И хотя более половины (53%) из них остались в Украине, а 14% выехавших уже вернулись назад после отъезда, некоторые предприниматели сейчас изменили местонахождение:

6% уехали совсем;

10% переехали временно в западные области страны;

17% временно уехали из Украины.

Многие предприниматели из-за войны провели отраслевую трансформацию компаний. Одни изменили бизнес под нужды своей целевой аудитории, другие выбрали новое направление бизнеса под потребности рынка. Но есть предприниматели, сохранившие бизнес без изменений — 42% опрошенных. Около половины предпринимателей частично адаптировали свои продукты/услуги во время войны. 5% полностью изменили продукт/услугу, 6% вообще сменили отрасль.

Война подтолкнула многих украинских предпринимателей к развитию на международной бизнес-арене — половина опрошенных хотят выходить на зарубежные рынки. 20% пока работают с клиентами только из Украины. 15% предпринимателей уже предоставляют услуги иностранным клиентам, 15% продают товары за границу.

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