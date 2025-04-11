Около 300 тысяч украинцев обновили налоговые данные с начала 2025 года — Finance.ua

Около 300 тысяч украинцев обновили налоговые данные с начала 2025 года Сегодня 10:00 — Личные финансы

Около 300 тысяч украинцев обновили налоговые данные с начала 2025 года

В январе-марте 2025 года более 295 тысяч граждан подали заявление по форме № 5ДР для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кроме лично поданных заявлений налоговая служба обновляет данные налогоплательщиков также на основании информации, полученной от Государственного реестра актов гражданского состояния Минюста и Государственной миграционной службы Украины в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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По результатам такого обмена информацией, в первом квартале 2025 года в ГРФЛ было внесено 3,3 миллиона изменений, из которых 2,8 миллиона касались изменения адреса местожительства.

Как обновить свои данные в ГРФЛ

В случае изменения персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания и т. п. ), налогоплательщики могут подать заявление по форме № 5ДР одним из следующих способов:

лично в налоговый орган;

в электронной форме через:

— электронный кабинет налогоплательщика (ЭК для граждан);

— мобильное приложение «Моя налоговая».

Электронный кабинет налогоплательщика (ЭК для граждан);

мобильное приложение «Моя налоговая».

Напомним, Минфин подготовил законопроект, предусматривающий ежегодную передачу данных в ГНС интернет-платформами. Им предусмотрена ежегодная передача данных о продавцах, совершивших хотя бы одну операцию в течение года, в Государственную налоговую службу (ГНС).

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