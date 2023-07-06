Около 20 путепроводов столицы требуют капитального ремонта, — Киевавтодор Сегодня 22:34 — Казна и Политика

Около 20 путепроводов столицы требуют капитального ремонта, — Киевавтодор

До конца года дорожники завершат работу по замене аварийного Дегтяровского путепровода. Однако в очереди на ремонт стоят другие дорожно-транспортные сооружения.

Об этом в интервью «Вечернему Киеву» рассказал генеральный директор УК «Киевавтодор» Александр Федоренко.

По его словам, Дегтяревский путепровод был построен более 50 лет назад и был в аварийном состоянии. Теперь его демонтируют.

«В прошлом году провели крайне важные работы — сняли несколько аварийных крайних балок. А в этом году уже выполняем главные роботы. Разбираем полностью путепровод, устраиваем новые опоры, сделаем новое пролетное строение и расширим его. Обустроим повсюду — на подходах, съездах-выездах — велодорожки, организуем также пешеходное движение, устроим новые трамвайные пути. Наша задача — закончить работы по ремонту путепровода и возобновить движение трамваев в этом году», — рассказал Александр Федоренко.

По его словам, в следующем году Киевавтодор планирует полностью завершить работы по обустройству всей транспортной развязки, если будет бесперебойное финансирование и не повлияет военное положение.

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На вопрос, сколько в городе путепроводов, стоящих в очереди на срочный ремонт, Федоренко объяснил, что большинство путепроводов и мостов столицы сооружались в 50—70-е годы прошлого века. Всего на балансе у Киевавтодора 175 мостов и путепроводов. Около 20 из них нуждаются в капитальном ремонте.

«Я не могу сказать, что они в ужасном состоянии. Но их эксплуатационный ресурс уже исчерпывается. Они проектировались и строились под совсем другие нагрузки, например, под грузовики, перевозящие по 5—8 тонн, а не фуры с 30—40 тоннами груза и непрерывный поток транспорта. Да, в этих путепроводах есть и дефекты в железобетонных конструкциях», — рассказал руководитель Киевавтодора.

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Он пояснил, что корпорация систематически разрабатывает техническую документацию и выполняет работы по реконструкции путепроводов. Так, в 2021 году сделали 8 мостов, в 2020 году — сделали 6 мостов. Сейчас специалисты разрабатывают новые проекты.

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Вечірній Київ По материалам:

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