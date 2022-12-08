Около 10% предприятий малого и среднего бизнеса с начала войны увеличили объемы работ — Finance.ua

Около 10% предприятий малого и среднего бизнеса с начала войны увеличили объемы работ Сегодня 19:03 — Личные финансы

Около 10% предприятий малого и среднего бизнеса с начала войны увеличили объемы работ

В ноябре доля предприятий, с 24 февраля полностью или почти полностью прекративших работу, равнялась 31,7%. 9,4% бизнесов увеличили объемы работ.

Такие данные опроса бизнеса обнародовал Офис по развитию предпринимательства и экспорта.

Состояние деловой среды

Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index) составляет 30 (из 100 возможных).

В ноябре индекс несколько упал по сравнению с сентябрем, однако он выше, чем в июне-июле. Снижение индекса в ноябре свидетельствует об ухудшении ожиданий бизнеса относительно быстрого улучшения экономической ситуации.

Работа предприятий

В ноябре было 31,7% предприятий, полностью или почти полностью прекративших работу с 24 февраля. Это самый низкий показатель с начала опросов в марте, в частности, в апреле не работали частично или полностью 55,9% предприятий, в июне — 46,8% предприятий, в сентябре — 33,8%.

В ноябре 9,4% предприятий отметили увеличение объемов работ по сравнению с довоенным периодом — это самый большой показатель с начала исследований в марте. Доля таких предприятий постепенно растет.

Инфографика: business.diia.gov.ua

Перспективы 2022 года

Большинство предприятий по состоянию на ноябрь прогнозируют снижение объемов бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 73,8%. Среди них 19,8% предприятий прогнозируют сокращение до 20% объемов прошлого года, 23,2% предприятий — 20-50% объемов прошлого года, 21% предприятий — объемов 50-80% прошлого года. Вместе с тем 13,1% предприятий прогнозируют получить результат, не меньше показателя прошлого года, а 13,1% прогнозируют рост бизнеса.

Инфографика: business.diia.gov.ua

Ожидаемый бизнесом результат объема реализуемой продукции в 2022 г. составляет 63% от объема за результат прошлого года. При этом самые высокие ожидания имеет средний бизнес (77% объема прошлого года), а самые низкие — микробизнес (55%). Эти показатели имеют тенденцию к улучшению с марта.

Ситуация с персоналом

Бизнес начинает возвращать сотрудников и создавать новые рабочие места. Доля персонала (по отношению к 23.02), сокращенная на текущий момент, в ноябре уменьшилась до 24,5% (в сентябре этот показатель был 28%), однако он больше показателя июня (20%).

В целом по состоянию на ноябрь было сокращено 1,155 млн работников, и это меньше показателя сентября.

Еще 14% составляет скрытую безработицу, и есть тенденция к ее снижению по сравнению с июнем.

Инфографика: business.diia.gov.ua

Более половины предприятий за последние 8 месяцев не нанимали новых работников.

Отключение электричества

Отключение электричества оказывает существенное влияние на работу бизнеса. 48% опрошенных предприятий заявили о снижении оборотов на 20% и более по этой причине, в частности, 9,5% предприятий потеряли около половины оборота, еще 7,5% предприятий потеряли до 80% оборота, а 7,9% практически остановились.

Инфографика: business.diia.gov.ua

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