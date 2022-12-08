Как украинский бизнес переживал «блэкаутный» ноябрь — исследование Сегодня 08:04 — Личные финансы

Как украинский бизнес переживал «блэкаутный» ноябрь — исследование

В ноябре было зарегистрировано более 14,5 тысячи ФЛП и 2,6 тысячи новых компаний. Интересно, что блэкауты и проблемы с коммуникациями критически не повлияли на открытие новых дел — резкое проседания количества регистраций не замечено.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

После первого массированного обстрела инфраструктуры в октябре просели почти вдвое за неделю.

Инфографика: Опендатабот

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS , за месяц массированных обстрелов и блэкаутов количество активных кафе и ресторанов в среднем по Украине сократилось на 5%, а их обороты — на 14%.

Инфографика: Опендатабот

Зато уже в первую неделю декабря кафе и рестораны несколько пришли в себя после блэкаутов: +2% работающих заведений и +6% оборотов.

Блэкаут подтолкнул бизнес активнее переводить документооборот в электронный формат. За месяц количество актов в сервисе Вчасно выросло на 13%, а договоров — на 26%.

Инфографика: Опендатабот

По данным сервиса Хорошоп , количество покупок в интернет-магазинах увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с периодом до большого вторжения.

Сервис для покупки ж/д билетов Raiwaybot зафиксировал, что в течение ноября украинцы активнее путешествовали по железной дороге. Так, за месяц покупки с билетов через сервис увеличились на 12%.

Напомним, как свидетельствуют данные исследования YouControl Market, с 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых провели перерегистрацию. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября — 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.

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