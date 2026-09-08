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«Охматдет» завершил восстановление комплекса, поврежденного ракетной атакой в ​​2024 году

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Поврежденное здание «Охматдета»
Поврежденное здание «Охматдета», www.facebook.com
Лечебно-диагностический комплекс Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», поврежденный во время российской ракетной атаки 8 июля 2024 года, был полностью восстановлен. О завершении работ сообщили 28 августа 2026 года.
Восстановление проводилось без остановки работы больницы. Во время атаки был разрушен токсикологический корпус и повреждены еще четыре здания медучреждения. Погибли два человека, 32 получили ранения, а из больницы эвакуировали более 600 детей.

Сколько стоило восстановление комплекса

  • Фактическая стоимость строительных работ по восстановлению лечебно-диагностического комплекса составила 272,1 млн. грн.
  • Ожидаемая стоимость закупки изначально составляла 367,45 млн. грн.
  • В результате удалось сэкономить 93,35 млн. грн. — около 25% первоначальной суммы.
К проекту привлекли международную инжиниринговую компанию Eptisa, специалистов по техническому и авторскому надзору.
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Все закупки и тендерные процедуры производились через систему Prozorro. Больница вместе с Советом по восстановлению, фондом и другими привлеченными сторонами постоянно коммуникировала о ходе работ и отчитывалась об этапах восстановления.
Восстановление в цифрах:
  • 2919 м² светопрозрачных конструкций;
  • 1833 м² навесного вентилируемого фасада;
  • 518 м² окон;
  • 260 м² дверей;
  • 15810 м² малярных работ;
  • 903 м² пола.
И это только часть основных цифр. На самом деле за ними — палаты, операционные, реанимационные залы, смотровые и диагностические кабинеты, административные помещения, ординаторские и другие пространства, где ежедневно работают медики и дети, говорится в сообщении «Охматдета».
«Охматдет» завершил восстановление комплекса, поврежденного ракетной атакой в ​​2024 году
www.facebook.com

Больница продолжала работать во время восстановления

Повреждения были значительные: фасады, внутренние помещения и инженерные системы здания, включая вентиляцию, системы охлаждения, частично водоснабжение и слаботочные сети. Работы предусматривали большой комплекс строительных, отделочных и инженерных работ.
Несмотря на повреждения, «Охматдет» не прекращал работу. По данным Минздрава, после атаки больница продолжила оказывать медицинскую помощь, а большинство отделений перевели в корпус, который продолжал функционировать.
Для того чтобы процесс восстановления осуществлялся прозрачно, Минздрав создал Совет по контролю восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
Совет по восстановлению является консультативно-совещательным органом Министерства здравоохранения Украины, который обеспечивает участие общественности и контроль за выполнением мероприятий, связанных с возобновлением функционирования «Охматдета» вследствие повреждения и разрушения зданий и оборудования в результате ракетной атаки за счет средств, собранных для восстановления больницы.
В нее вошли восемь представителей благотворителей, сделавших наибольшие пожертвования на восстановление, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и больницы «Охматдет».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Prozorro
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