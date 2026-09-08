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Реестр ущерба открыл 4 новые категории заявлений для украинцев

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Реестр ущерба открыл 4 новые категории заявлений для украинцев
Реестр ущерба открыл 4 новые категории заявлений для украинцев
Потеря доступа к лечению или образованию, поврежденное дорогостоящее имущество или экономические лишения из-за войны — теперь об этих и других последствиях агрессии рф можно заявлять в международный Реестр ущерба.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
С 8 сентября 2026 года граждане Украины могут подавать заявления еще по четырем категориям:
  • A3.7 «Прочие экономические потери»;
  • A4.1 «Потеря доступа к медицинской помощи»;
  • A4.2 «Потеря доступа к образованию»;
  • A2.10 «Другие нарушения международного права прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны».

Подробнее о категориях

Категория A3.7 предусматривает заявления по экономическим потерям, не охватываемым другими категориями Реестра. В частности, речь идет о потере материальной поддержки из-за смерти, пропажи без вести, лишения свободы, насильственном перемещении или депортации близкого члена семьи.
Также можно заявлять расходы, связанные со смертью близкого члена семьи, утрату или повреждение движимого имущества значительной стоимости, в том числе транспортных средств. Отдельно категория включает определенные потери физических лиц — предпринимателей и самозанятых лиц.
По категории A4.1 можно подать заявление, если из-за длительной потери доступа к медицинской помощи произошло серьезное, быстрое или необратимое ухудшение состояния здоровья. Речь идет также о случаях, когда это повлекло сильные страдания или значительно сократило ожидаемую продолжительность жизни. В заявление могут включаться и расходы, понесенные для предотвращения таких последствий.
Категория A4.2 касается длительной потери доступа к начальному, среднему, профессиональному, высшему образованию и образованию для взрослых. Причиной могла быть невозможность физически получать образование, его официальный запрет, повреждение или уничтожение учебных заведений или другие обстоятельства, связанные с агрессией рф против Украины.
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В категории A2.10 можно заявлять о душевной боли и страданиях, вызванных нарушениями международного права прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны, если они не охватываются другими открытыми категориями.

Как подать заявление

Подать заявление можно через веб-портал Дія. Формы и правила подачи доступны на официальном сайте Реестра ущерба.
Чтобы подать заявление через Дія:
  • авторизуйтесь на портале Дія,
  • выберите нужную категорию,
  • заполните заявление и добавьте имеющиеся доказательства,
  • подпишите и отправьте в международный Реестр ущерба.
О возможности подачи заявлений иностранцами и лицами без гражданства сообщат отдельно.
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Реестр ущерба открыл 37 из 43 категорий заявлений для физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Отметим, что Реестр создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного после 24 февраля 2022 года на территории Украины, через международно-противоправные действия российской федерации против Украины. Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции. Развитие сервиса выполняется швейцарско-украинской программой EGAP, внедряемой Фондом Восточная Европа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Реестры
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