ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн

Энергетика
0
ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн
ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн
Оператор ГТС Украины получит пять автоматических газораспределительных станций стоимостью 300 млн грн в рамках помощи Фонду поддержки энергетики Украины. Мощность АГРС — 5000 м3/час.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
АГРС помогут восстановить объекты ГТС, поврежденные в результате вооруженной агрессии россии, в частности на Востоке и Юге Украины.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Мы благодарны фонду за весомую поддержку в обеспечении бесперебойной работы ГТС в условиях военного времени. Новое оборудование поможет нам обеспечить бесперебойную транспортировку газа жителям территорий, пострадавших от боевых действий», — отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
Напомним, НКРЭКУ одобрила предложенный Оператором ГТС план развития газотранспортной системы на 2023−2032 годы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.