ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн — Finance.ua

ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн Сегодня 06:23 — Энергетика

ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн

Оператор ГТС Украины получит пять автоматических газораспределительных станций стоимостью 300 млн грн в рамках помощи Фонду поддержки энергетики Украины. Мощность АГРС — 5000 м 3 /час.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

АГРС помогут восстановить объекты ГТС, поврежденные в результате вооруженной агрессии россии, в частности на Востоке и Юге Украины.

«Мы благодарны фонду за весомую поддержку в обеспечении бесперебойной работы ГТС в условиях военного времени. Новое оборудование поможет нам обеспечить бесперебойную транспортировку газа жителям территорий, пострадавших от боевых действий», — отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Напомним, НКРЭКУ одобрила предложенный Оператором ГТС план развития газотранспортной системы на 2023−2032 годы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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