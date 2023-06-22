ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн — Finance.ua

ОГТСУ получит пять автоматических газораспределительных станций на 300 млн грн
Оператор ГТС Украины получит пять автоматических газораспределительных станций стоимостью 300 млн грн в рамках помощи Фонду поддержки энергетики Украины. Мощность АГРС — 5000 м3/час.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
АГРС помогут восстановить объекты ГТС, поврежденные в результате вооруженной агрессии россии, в частности на Востоке и Юге Украины.
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«Мы благодарны фонду за весомую поддержку в обеспечении бесперебойной работы ГТС в условиях военного времени. Новое оборудование поможет нам обеспечить бесперебойную транспортировку газа жителям территорий, пострадавших от боевых действий», — отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
Напомним, НКРЭКУ одобрила предложенный Оператором ГТС план развития газотранспортной системы на 2023−2032 годы.
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