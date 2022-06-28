Ограничения на количество топлива для водителей могут исчезнуть в июле — Finance.ua
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Ограничения на количество топлива для водителей могут исчезнуть в июле

Личные финансы
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В июле украинские автомобилисты смогут заправлять авто любым объемом, ограничения на количество топлива для водителей исчезнут, заявил народный депутат Андрей Герус, глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
«Ситуация на АЗС стабилизируется. В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют», — отметил Герус. Несмотря на это, он призвал украинцев «ответственно» потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их.
В июне на украинский рынок зашли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн — это дизель, 200 тысяч — бензин и сжиженный газ. Все поступило с европейских рынков.
«У нас наработан план поставок и логистика из разных европейских стран», — говорит Герус.
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Проблемы с топливом в Украине начались в конце апреля, когда из-за российских обстрелов был уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд крупных нефтебаз со значительными запасами горючего. Тогда дефицит обещали ликвидировать в течение недели, однако этого не произошло.
Чтобы преодолеть дефицит топлива в Украине, приостановили государственное регулирование цен. В то же время установили предельные цены: дизель должен стоить не больше 58 гривен за литр, а бензин — 52 гривны. Дефицит пытаются покрывать благодаря импорту.
Также в Украине планируется создать национальную сеть АЗС, ее оператором должен стать «Нафтогаз». Основу для сети могут составить национализированные заправки Glusco, связанные с Виктором Медведчуком. Также в сеть могут войти АЗС «Укрнафты», где у «Нафтогаза» мажоритарная доля.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам:
The Village Україна
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