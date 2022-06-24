10 правил, которые помогут уменьшить расход бензина — Finance.ua

10 правил, которые помогут уменьшить расход бензина Сегодня 21:34 — Личные финансы

10 правил, которые помогут уменьшить расход бензина

В Украине уже вторые сутки подряд слегка снижается цена на большинство видов бензина. Однако по состоянию на утро пятницы, 24 июня, на 11 копеек подскочила стоимость автомобильного газа, остановившись на отметке 41,90 грн/литр.

По сравнению с предыдущими сутками, неизменной осталась стоимость премиум-горючего — как бензина А-95 (53,32 грн/литр), так и дизеля (57,96 грн/литр).

Вместе с этим сразу на 89 копеек подешевел бензин марки А-92. Теперь за него просят в среднем 49,67 грн/литр. Его «девяносто пятый» собрат ободется в 50,65 грн, а дизель — в 56,41 грн за литр.

Такая ценовая политика весьма обескураживает многих автомобилистов. Поэтому все чаще можно услышать вопросы насчет необходимости экономить на расходе бензина. Несколько возможностей это сделать назвал один из ведущих YouTube-канала InfoCar Павел Кащук.

Всего таких правил десять:

Не тормозите. Вернее, тормозите, но в меру, потому что именно процесс торможения считается «паразитным» расходом топлива. Мы теряем бензин намного больше, если позволяем машине постоянно разгоняться, а после резко останавливаться. Для того, чтобы научиться ездить плавно и медленно, представляйте, будто бы в авто нет тормозов. Это позволит более эффективно рассчитывать свою траекторию и скорость. Не останавливайтесь. Очень много энергии тратится на сдвиг машины с места. Максимально выключите из движения полные остановки. Лучше медленно ехать, чем постоянно тормозить-разгоняться. Используйте кондиционер с умом. Кондиционер действительно использует дополнительное горючее, но расход будет все равно меньше, если вы оставите нараспашку все окна. Открытое окно авто увеличивает сопротивление воздуха, которое влияет на скорость и т.п. Климатическая установка. Кондиционер использует дополнительное горючее, но он не только для комфорта. Он работает на экологическое состояние внутри авто. Используйте климат-контроль. Если открывать окна, то авто будет преодолевать излишнее сопротивление воздуха и тратить дополнительное горючее. Отключайте фары, музыку и другое электрооборудование только, если горючее действительно на минимуме и нужно дотянуть до АЗС. В остальном их потребление бензина не слишком большое. Помните, что авто на автоматической коробке передач потребляет меньше бензина. Если у вас машина с механической, помните — на «нейтралке» вы потратите намного больше горючего. Шины. Если давление в шинах маленькое, то больше потребляется горючее и быстрее изнашивается резина. Если давление увеличить, колесо становится ровным, автомобиль лучше катится. Лучше всего «перекачивать» всего на 0,2-0,3 атмосферы больше, чем рекомендовано. Не используйте сверхтяжелые шины. Скорость. Обращайте внимание на то, как вы движетесь. Больше всего — на динамику и ускорение. Чем чаще вы будете добавлять газу, тем больше бензина уйдет. Вес. У большинства в багажнике есть куча вещей, которые не нужны. Уберите все лишнее. К слову, количество горючего в баке — это тоже вес, учитывайте. Не игнорируйте техническое обслуживание. Больше всего внимания уделяйте воздушному фильтру, радиаторам, коробке передач и кондиционеру. Также важен уровень технической воды.

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