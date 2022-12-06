Ограничение цены на российскую нефть лишит кремль основного источника дохода — Минфин США Сегодня 12:38 — Мир

Ограничение цены на российскую нефть лишит кремль основного источника дохода — Минфин США

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность, что установление предельной цены для российской нефти позволит добиться общей цели по ограничению основного источника дохода для кремля, который продолжает вести войну в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении главы американского Минфина , обнародованном в понедельник.

«G7, Евроcоюз и Австралия вместе установили предельную цену для российской нефти, которая переправляется по морю, что поможет нам достичь общей цели — ограничить основной источник дохода путина для его незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность для глобальных поставок энергоносителей», — отмечается в документе.

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Еллен подчеркнула, что это решение стало кульминацией целых месяцев работы широкой международной коалиции и дала высокую оценку совместным усилиям. По ее словам, это позволит продолжить сокращение российской экономики и ослабить ее бюджет, ведь «ограничение цены сразу урезает самый важный источник дохода путина».

Министр финансов США также отметила, что от ценового ограничения особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже испытали ощутимое бремя от подорожания горючего и продовольствия.

«Независимо от того, покупают эти страны энергоресурсы в рамках ограничения или вне его, установление предельной цены позволит им выторговать большие скидки на российскую нефть и извлекать выгоду от большей стабильности на глобальных энергетических рынках», — пояснила глава Минфина.

Справка Finance.ua:

В понедельник, 5 декабря, вступили в силу нефтяные санкции ЕС против россии. Предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из россии или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

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Укрінформ По материалам:

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