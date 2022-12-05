Европа смогла снизить свою зависимость от российского газа — Financial Times — Finance.ua
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Европа смогла снизить свою зависимость от российского газа — Financial Times

Энергетика
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На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на российский газ на четверть.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитические данные компании ICIS, блоку удалось снизить свою зависимость от российской энергии.
Как отмечается в материале, в ноябре 2022 года спрос на газ в ЕС был на 24% ниже пятилетнего среднего показателя. Аналогичное падение произошло и в октябре.
Европейские страны уменьшают свою зависимость от российского газа и нефти, находя альтернативные источники или изменяя спрос. Им помогла не по сезону теплая осень, хотя за последние две недели температура упала ближе к нормальному уровню.
По данным ICIS, в Германии и Италии, двух крупнейших странах — потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он снизился более чем на пятую часть, а в Нидерландах — почти на треть.
По материалам:
УНІАН
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