Оформление украинского паспорта в Евросоюзе: МВД планирует привлечь еще семь стран — Finance.ua

Оформление украинского паспорта в Евросоюзе: МВД планирует привлечь еще семь стран Сегодня 12:01 — Личные финансы

Оформление украинского паспорта в Евросоюзе: МВД планирует привлечь еще семь стран

В Министерстве внутренних дел рассматривается возможность оформления паспортных документов украинцам, кроме Польши, еще в 7 странах Евросоюза.

Об этом в Фейсбуке проинформировала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

По ее словам, украинцы, вынужденные бежать от войны в ЕС, уже могут оформить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также воспользоваться услугой по оформлению обоих документов одновременно.

«Такая услуга доступна в Республике Польша. В то же время, согласовывается возможность аналогичной работы ГП „Документ“ еще по меньшей мере в 7 странах ЕС», — уточнила Акопян.

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Она напомнила, что ранее были также расширены возможности для украинских водителей. В настоящее время украинским водительским удостоверением можно пользоваться в ЕС без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев.

Также, по информации заместителя министра, пользоваться украинским водительским удостоверением в ЕС можно в случае истечения срока его действия, что актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года.

Также это касается удостоверений старого образца, оформленных только кириллицей и не имеющих срока действия, — ими можно пользоваться без дополнительно заверенного перевода или международного водительского удостоверения.

«Новые правила предусматривают также получение временного водительского удостоверения образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов», — заявила чиновница.

Она также проинформировала, что приняла участие в VI заседании Рабочей группы по защите прав и свобод украинцев, находящихся в странах ЕС как временно перемещенные.

«Мероприятие, которое прошло в режиме онлайн, было посвящено подготовке к новому учебному году. Благодарна европейским партнерам, которые прилагают максимум усилий, чтобы дать возможность украинским детям адаптироваться к новому коллективу, преодолеть языковой барьер, получать знания и развиваться», — отметила Акопян.

Укрінформ По материалам:

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