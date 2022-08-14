Как оформить паспорт на новую фамилию, находясь за границей — Finance.ua

Как оформить паспорт на новую фамилию, находясь за границей Сегодня 17:04 — Личные финансы

Как оформить паспорт на новую фамилию, находясь за границей

Часто выехавшие за границу граждане Украины сталкиваются с вопросами изменения гражданского статуса. Женитьба, развод, рождение детей, смена фамилии — все это так же происходит с украинцами за границей, как и на Родине.

В связи с этим Консульство Украины в Гданьске информирует , как действовать после смены фамилии во время войны. Можно ли изменить фамилию в загранпаспорте, если по обстоятельствам ее не удалось изменить в гражданском (внутреннем) паспорте?

Что говорят специалисты

Прежде всего, в консульстве советуют не использовать документы, в частности, паспорта, выданные на вашу предыдущую фамилию, не открывать по таким документам счета, не пересекать границу и т.д. Потому что в таком случае вы предоставляете заведомо ложную информацию о себе (эта фамилия уже не ваша), и человека с такими данными уже просто не существует.

Далее — о замене фамилии в паспорте. Сначала вы должны сменить паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт) на новую фамилию и только потом — заграничный.

При этом посольства и консульства не оформляют внутренние паспорта и могут оформить вам только заграничный. Для этого вы должны подать, среди прочего, и паспорт гражданина Украины, оформленный на новую фамилию. Следовательно, посольства и консульства могут оформить загранпаспорт с новой фамилией, если вы предоставите внутренний паспорт, оформленный на эту фамилию.

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Внутренний паспорт за границей украинцы могут оформить только в Варшаве в мобильных пунктах Государственной миграционной службы, однако перечень Служба планирует расширять.

Мобильные комплексы работают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Обслуживание осуществляется по предварительной записи в электронной очереди . Здесь граждане Украины могут оформить ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и даже воспользоваться новой услугой по оформлению обоих документов одновременно. Перечень документов для оформления паспортных документов стандартный — как и в тех «Паспортных сервисах», которые находятся в Украине.

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