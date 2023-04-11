Оформление субсидий ускорят: энергорегулятор дал рекомендации поставщикам ЖКХ-услуг — Finance.ua
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Оформление субсидий ускорят: энергорегулятор дал рекомендации поставщикам ЖКХ-услуг

Личные финансы
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Оформление субсидий ускорят: энергорегулятор дал рекомендации поставщикам ЖКХ-услуг
Оформление субсидий ускорят: энергорегулятор дал рекомендации поставщикам ЖКХ-услуг
Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рекомендовала поставщикам размещать на веб-портале Пенсионного фонда актуальную информацию по каждому бытовому потребителю, чтобы упростить оформление ЖКХ-субсидий для населения.
Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.
Решение касается поставщиков электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотвода, природного газа. Размещение актуализированной информации по каждому бытовому потребителю упростит дальнейшую автоматическую обработку и анализ.
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«Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат (когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем долго ждать решения)», — отмечают в НКРЭКУ.
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По материалам:
УБР
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