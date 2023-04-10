Кому нужно подать заявление для получения субсидии в неотопительный период — разъяснение Пенсионного фонда Сегодня 14:01 — Личные финансы

Кому нужно подать заявление для получения субсидии в неотопительный период — разъяснение Пенсионного фонда

В апреле заканчивается отопительный сезон, и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Жилищные субсидии и льготы на неотопительный сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде, автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи. Если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять информацию в орган Фонда в течение 30 дней.

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Однако есть определенная категория людей, которая должна обратиться за субсидией на неотопительный период.

Кому нужно подать заявление и декларацию?

На следующий срок жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Исключительно на основании обращения гражданина предоставляется на неотопительный сезон также жилищная субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн.

Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября), представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в орган Фонда заполненные должным образом новые заявление и декларацию.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.

Как учитываются доходы?

Если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

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При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Куда и как подать документы?

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, который более удобен:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, по адресу органа Фонда;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Кроме того, по-прежнему можно подавать документы на назначение субсидий уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центров предоставления административных услуг и через портал Дія.

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