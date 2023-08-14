Оформление купли-продажи авто в «Дія» планируют разрешить до конца сентября — МВД — Finance.ua
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Оформление купли-продажи авто в «Дія» планируют разрешить до конца сентября — МВД

Личные финансы
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Оформление купли-продажи авто в «Дія» планируют разрешить до конца сентября — МВД
Оформление купли-продажи авто в «Дія» планируют разрешить до конца сентября — МВД
В Украине до конца сентября планируют ввести возможность оформления договора купли-продажи автомобиля онлайн в приложении «Дія», в дополнение к уже введенным новым цифровым услугам.
Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый заявил в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости».
«В конце сентября планируем вместе с Минцифры ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн. Гражданам не нужно будет непосредственно приходить в территориальный сервисный центр, а они смогут через приложение „Дія“ оформить соответствующий договор купли-продажи и получить по почте номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства», — сказал замминистра.
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Он добавил, что такие изменения будут полезны и для автобизнеса.
Он напомнил, что 6 августа вступило в силу постановление Кабинета Министров № 437, которое ввело некоторые дополнительные опции, удобные для граждан, когда они покупают автомобиль.
Он рассказал, что теперь, когда вы обращаетесь в автосалон и хотите купить новый автомобиль, все действия за вас может совершить автосалон. Не требуется нотариально заверенная доверенность, вы можете уполномочить работника автосалона вместо вас совершить регистрационные действия с автомобилем, получить свидетельство регистрации на автомобиль, а также номерной знак на авто. По сути, гражданин из салона уже выезжает на полностью оформленном автомобиле.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
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