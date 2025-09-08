Оформление доверенности в Украине: что нужно знать Сегодня 20:03

Оформление доверенности в Украине: что нужно знать

В жизни случаются ситуации, когда человек не может лично решить важное дело: продать имущество, получить документы или забрать зарплату. В таких случаях на помощь приходит доверенность — официальный документ, позволяющий поручить другим действовать от имени другого человека.

От правильно оформленной доверенности зависит, сможет ли ваше доверенное лицо действовать в рамках закона и эффективно представлять ваши интересы, отмечают в Минюсте

Рассказываем, какие требования к форме и содержанию доверенности, какой срок ее действия и кто может заверить документ.

Доверенность — это письменный документ, позволяющий одному лицу действовать от имени другого перед третьими лицами. При этом представитель может быть уполномочен на совершение только тех сделок, право на совершение которых имеет лицо, которое он представляет.

Кто может заверять доверенность

Согласно Закону «О нотариате», основная роль в заверении доверенностей принадлежит нотариусам. Однако в некоторых случаях такие документы могут заверять и другие должностные лица — и они будут иметь ту же юридическую силу. В частности:

в военных госпиталях, санаториях и другом военно-лечебном заведении — начальник заведения, его заместитель, старший или дежурный врач;

в воинских частях, где нет нотариуса, — командир части;

в следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний — начальник заведения;

в населенных пунктах без нотариусов — уполномоченное лицо местного совета (кроме доверенностей на недвижимость, корпоративные права или транспорт);

в сфере бесплатной правовой помощи — должностное лицо соответствующего органа.

Форма и содержание

Доверенность должна соответствовать форме, предусмотренной для планируемой сделки. В документе обязательно указываются:

дата и место составления;

данные доверителя и представителя (ФИО, адрес, в случае юрлица — полное наименование и местонахождение);

список действий, на которые уполномочивается представитель.

В некоторых случаях установлены дополнительные требования:

при дарении нужно указывать данные одаряемого;

при распоряжении имуществом — налоговый номер доверителя;

в доверенности для адвоката — его статус и, при необходимости, членство в адвокатском объединении.

Срок действия

Статья 247 Гражданского кодекса определяет, что доверенность выдается на определенный срок, который указывается словами (годами, месяцами, днями). Если срок не установлен — она действует до ее прекращения. Документ без даты составления считается недействительным.

Когда доверенность прекращает действие

Представительство по доверенности завершается в случае:

истечение срока;

отмены доверителем;

отказа представителя;

прекращения юрлица (доверителя или представителя);

смерти, признания недееспособности или без вести пропавшего лица (доверителя или представителя).

В случае смерти доверителя представитель может еще выполнить безотлагательные действия, чтобы избежать ущерба. После прекращения действия доверенности документ обязательно возвращается.

