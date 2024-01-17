Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели — Finance.ua

Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели Сегодня 12:01 — Валюта

Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели

На рынке валют некоторое время происходят изменения в сторону удешевления. Эксперты прогнозируют, что курс доллара в течение этой недели не претерпит больших изменений.

Как говорит директор по рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович в комментарии для 24 Канала, в настоящее время НБУ придерживается стратегии управляемой гибкости и в то же время покрывает дефицит валюты. Поэтому показатели доллара в прошлую пятницу, 12 января, опустились ниже 38 — до 37,83 гривны.

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По словам Попович, в течение 17−21 января курс продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах 38,5−38,75 грн.

Она добавляет, что на наличный рынок повлияло сокращение спроса и снижение стоимости доллара.

«На этой неделе значительных изменений, вероятно, не произойдет», — говорится в издании.

По данным портала Минфин, в среду, 17 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,0 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,92.

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