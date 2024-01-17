Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели

Валюта
63
Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели
Официальный курс немного повысился: сколько может стоить доллар на протяжении недели
На рынке валют некоторое время происходят изменения в сторону удешевления. Эксперты прогнозируют, что курс доллара в течение этой недели не претерпит больших изменений.
Как говорит директор по рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович в комментарии для 24 Канала, в настоящее время НБУ придерживается стратегии управляемой гибкости и в то же время покрывает дефицит валюты. Поэтому показатели доллара в прошлую пятницу, 12 января, опустились ниже 38 — до 37,83 гривны.
Читайте также
По словам Попович, в течение 17−21 января курс продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах 38,5−38,75 грн.
Она добавляет, что на наличный рынок повлияло сокращение спроса и снижение стоимости доллара.
«На этой неделе значительных изменений, вероятно, не произойдет», — говорится в издании.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По данным портала Минфин, в среду, 17 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,0 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,92.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💸

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.