Колебания или стабильность: чего ждать от курса доллара в ближайшие дни — Finance.ua

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Колебания или стабильность: чего ждать от курса доллара в ближайшие дни

Валюта
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Колебания или стабильность: чего ждать от курса доллара в ближайшие дни
Колебания или стабильность: чего ждать от курса доллара в ближайшие дни
Ситуация на валютном рынке Украины будет постепенно «приходить в себя» после декабрьского напряжения. Сейчас главный фактор, который будет существенно влиять на ситуацию, — это объем и ритмичность макрофинансовой помощи.
Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
По его словам, баланс на межбанке повлияет на ситуацию на наличном рынке, ведь с введением режима «управляемой гибкости» курсообразование на наличном рынке происходит с учетом межбанка с добавлением незначительного процента прибыли.

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«В то же время можно констатировать, что, несмотря на определенные признаки девальвации гривны, уже в январе Национальный банк Украины вернется к эффективной тактике мягкого вмешательства на рынок через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением», — сказал он.
Ожидается, что в период с 15 по 21 января курсовой коридор будет составлять 38−38,6 грн/доллар и 39−40,5 грн/евро. На наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5−39,5 грн/доллар и 39−41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5−0,6 грн.

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Таким образом, можно рассчитывать на то, что рынок вернется к зародившимся трендам декабря, суть которых заключается в постепенном сближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок для единого курса валют. Также важно будет сохранение и соблюдение баланса между спросом и предложением. Таким образом, курсовые изменения будут происходить именно с учетом состояния равновесия между покупателями и продавцами валюты", — подчеркнул Лесовой.
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