Одобряют ли украинцы громкие дела против бизнесменов и компаний — опрос КМИС
За последний период в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали якобы нарушение законов определенными компаниями и бизнесменами (например, уклонение от уплаты налогов или незаконное завладение землей
и т. п.).
Каждый случай уникален, и на самом деле в одном деле более убедительными могут быть аргументы одной стороны, в другом деле — другой стороны.
КМИС провели опрос, где задали вопрос, а как в целом украинцы воспринимают эти расследования, какое общее впечатление у них складывается.
КМИС спросили мнение обычных граждан (очевидно, если бы опрос проводился только среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институтов, то результаты были бы другими).
Чуть больше половины украинцев — 56% - считают, что эти дела свидетельствуют о попытках бороться с нарушением бизнесом законов Украины. Воспринимают эти дела как давление на бизнес — 30%. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.
На графике ниже приведены данные в региональном измерении. Ситуация во всех регионах достаточно, схожа и повсюду чуть больше половины считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями.
Справка Finance.ua:
- Наиболее актуальными потребностями для бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений бизнес определил оплату услуг, выплату дивидендов нерезидентам и увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины, отмечают в ЕБА.
- Наибольший запрос у бизнеса на смягчение введенных ограничений имеется в части оплаты услуг, оплата которых запрещена (так называемый «некритический» импорт — маркетинговые услуги, рекламные, бизнес-консалтинг, образование
и т. п.).
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