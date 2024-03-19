Одобряют ли украинцы громкие дела против бизнесменов и компаний — опрос КМИС Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Одобряют ли украинцы громкие дела против бизнесменов и компаний — опрос КМИС

За последний период в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали якобы нарушение законов определенными компаниями и бизнесменами (например, уклонение от уплаты налогов или незаконное завладение землей и т. п. ).

Каждый случай уникален, и на самом деле в одном деле более убедительными могут быть аргументы одной стороны, в другом деле — другой стороны.

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КМИС провели опрос, где задали вопрос, а как в целом украинцы воспринимают эти расследования, какое общее впечатление у них складывается.

КМИС спросили мнение обычных граждан (очевидно, если бы опрос проводился только среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институтов, то результаты были бы другими).

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Чуть больше половины украинцев — 56% - считают, что эти дела свидетельствуют о попытках бороться с нарушением бизнесом законов Украины. Воспринимают эти дела как давление на бизнес — 30%. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

На графике ниже приведены данные в региональном измерении. Ситуация во всех регионах достаточно, схожа и повсюду чуть больше половины считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями.

Справка Finance.ua:

Наиболее актуальными потребностями для бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений бизнес определил оплату услуг, выплату дивидендов нерезидентам и увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины, отмечают в ЕБА.

Наибольший запрос у бизнеса на смягчение введенных ограничений имеется в части оплаты услуг, оплата которых запрещена (так называемый «некритический» импорт — маркетинговые услуги, рекламные, бизнес-консалтинг, образование и т. п. ).

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