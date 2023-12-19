Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент — Finance.ua
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Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент

Казна и Политика
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Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент
Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент
На финансирование одного бойца Сил обороны Украины идут денежные средства с налогообложения шести граждан. Такую формулу следует учитывать государству на фоне кампании по мобилизации.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
«Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, которые платят налоги», — сказал глава государства.
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Также Зеленский отметил, что если говорить о мобилизации, то следует принимать во внимание такую ​​формулу: «один воин — это шесть человек, которые платят налоги».
В этом контексте президент отметил, что если взять 500 тысяч мобилизованных лиц и умножить на шесть.
«Скажите, как мне и правительству найти плюс 3 миллиона к тому числу, которое у нас есть. Плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января. Такая задача», — заявил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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