Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент Сегодня 20:10 — Казна и Политика

Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков — президент

На финансирование одного бойца Сил обороны Украины идут денежные средства с налогообложения шести граждан. Такую формулу следует учитывать государству на фоне кампании по мобилизации.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

«Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, которые платят налоги», — сказал глава государства.

Читайте также Зеленский рассказал, с какими странами уже есть договоренности о долгосрочной финансовой помощи Украине

Также Зеленский отметил, что если говорить о мобилизации, то следует принимать во внимание такую ​​формулу: «один воин — это шесть человек, которые платят налоги».

В этом контексте президент отметил, что если взять 500 тысяч мобилизованных лиц и умножить на шесть.

«Скажите, как мне и правительству найти плюс 3 миллиона к тому числу, которое у нас есть. Плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января. Такая задача», — заявил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.