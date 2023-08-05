Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе — Finance.ua

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Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе

Мир
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Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе
Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе
Кассиры во французских магазинах теперь будут распечатывать чеки только по просьбе покупателей. Хотя в ресторанах они по-прежнему будут обязательными.
Об этом пишет Euronews.
Во Франции вступил в силу отказ от систематической распечатки кассовых бумажных чеков. Эта мера распространяется также на чеки из банкоматов. Местные власти говорят, что такие меры были приняты ради защиты окружающей среды.
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Однако это решение вызвало критику тех, кто считает, что для многих французов товарные чеки являются инструментом управления семейным бюджетом.
На самом деле чеки не исчезнут совсем: желающие смогут попросить их распечатать, чтобы, например, развеять сомнения в цене. А в некоторых случаях, например, в ресторанах, гостиницах, парикмахерских и т. д. — чеки так и останутся обязательными.
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Это нововведение вступило в силу 1 августа. И уже в первый день французские потребители столкнулись с очередным повышением регулируемых тарифов на электроэнергию на 10%. Это повышение коснется как домохозяйств, так и малых предприятий, отражает стремление правительства постепенно ослабить давление на государственный бюджет.

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