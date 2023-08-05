Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе — Finance.ua

Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе Сегодня 20:30 — Мир

Одна из стран Европы больше не будет давать бумажные чеки на кассе

Кассиры во французских магазинах теперь будут распечатывать чеки только по просьбе покупателей. Хотя в ресторанах они по-прежнему будут обязательными.

Об этом пишет Euronews.

Во Франции вступил в силу отказ от систематической распечатки кассовых бумажных чеков. Эта мера распространяется также на чеки из банкоматов. Местные власти говорят, что такие меры были приняты ради защиты окружающей среды.

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Однако это решение вызвало критику тех, кто считает, что для многих французов товарные чеки являются инструментом управления семейным бюджетом.

На самом деле чеки не исчезнут совсем: желающие смогут попросить их распечатать, чтобы, например, развеять сомнения в цене. А в некоторых случаях, например, в ресторанах, гостиницах, парикмахерских и т. д. — чеки так и останутся обязательными.

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Это нововведение вступило в силу 1 августа. И уже в первый день французские потребители столкнулись с очередным повышением регулируемых тарифов на электроэнергию на 10%. Это повышение коснется как домохозяйств, так и малых предприятий, отражает стремление правительства постепенно ослабить давление на государственный бюджет.

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