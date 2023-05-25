Франция запретила короткие внутренние авиарейсы — Finance.ua

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Франция запретила короткие внутренние авиарейсы

Мир
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Франция запретила короткие внутренние авиарейсы
Франция запретила короткие внутренние авиарейсы
Власти Франции официально запретили короткие внутренние авиарейсы — речь идет о перелетах на расстояния, которые можно преодолеть поездами менее чем за два с половиной часа.
Об этом говорится в сообщении France24.
Этот шаг означает закрытие прямых авиарейсов между Парижем и региональными воздушными хабами, такими как Нант, Лион и Бордо. Изменения не коснутся стыковочных рейсов.
Запрет на короткие внутренние рейсы включен в климатическое законодательство Франции еще в 2021 году и уже применен на практике. Некоторые авиакомпании пытаются его обжаловать в Еврокомиссии.
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В законе говорится, что поезда на маршрутах, заменивших авиарейсы, должны ходить достаточно часто, чтобы удовлетворить пассажиропоток и реагировать на его увеличение.
Пассажиры вправе рассчитывать на то, что смогут совершить поездку туда и обратно в течение одного дня, пробыв в пункте назначения восемь часов.
В то же время критики утверждают, что это символический запрет, который будет иметь минимальное влияние на выбросы CO₂.

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По материалам:
НВ
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