0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одна из крупнейших энергетических компаний мира заявила о рекордных убытках

Фондовый рынок
38
Одна из крупнейших энергетических компаний мира заявила о рекордных убытках
Одна из крупнейших энергетических компаний мира заявила о рекордных убытках
Крупнейшая энергетическая компания мира BP (British Petroleum) предупредила о списании долгов в четвертом квартале на сумму от $4 млрд до $5 млрд.
Как говорится в отчете компании, эти расходы связаны с так называемым переходным бизнесом, по сути, инвестициями в газ и зеленую энергетику.
Энергетический гигант также сообщил о слабой торговле нефтью за четвертый квартал, в то время как чистый долг сократился, отмечает Bloomberg.
Портфель низкоуглеродистых проектов компании включает совместное глобальное предприятие с оффшорной ветровой и японской энергетикой Jera Co., а также солнечную энергетику, биотопливо и зарядные станции для электромобилей.
Читайте также
В низкоуглеродном портфеле BP также находится американский производитель биогаза Archaea, которого BP приобрела в 2022 году за $4,1 млрд. Аналитики Citi предполагают, что именно с этим подразделением могут быть связаны убытки, пишет Reuters.
После убытков в размере $24 млрд из-за выхода из россии в 2022 году, BP, по подсчетам агентства, зафиксировала обесценение в размере $5,7 млрд в 2023 году, $5,1 млрд в 2024-м и около $6,9 млрд за прошлый год.
Текущая рыночная капитализация BP составляет около $91 млрд. В 2025 году BP, одна из крупнейших энергетических компаний мира, начала масштабную перезагрузку, чтобы сосредоточиться на ископаемом топливе после лет неудачных ставок на возобновляемые источники энергии.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems