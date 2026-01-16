Одна из крупнейших энергетических компаний мира заявила о рекордных убытках
Крупнейшая энергетическая компания мира BP (British Petroleum) предупредила о списании долгов в четвертом квартале на сумму от $4 млрд до $5 млрд.
Как говорится в отчете компании, эти расходы связаны с так называемым переходным бизнесом, по сути, инвестициями в газ и зеленую энергетику.
Энергетический гигант также сообщил о слабой торговле нефтью за четвертый квартал, в то время как чистый долг сократился, отмечает Bloomberg.
Портфель низкоуглеродистых проектов компании включает совместное глобальное предприятие с оффшорной ветровой и японской энергетикой Jera Co., а также солнечную энергетику, биотопливо и зарядные станции для электромобилей.
В низкоуглеродном портфеле BP также находится американский производитель биогаза Archaea, которого BP приобрела в 2022 году за $4,1 млрд. Аналитики Citi предполагают, что именно с этим подразделением могут быть связаны убытки, пишет Reuters.
После убытков в размере $24 млрд из-за выхода из россии в 2022 году, BP, по подсчетам агентства, зафиксировала обесценение в размере $5,7 млрд в 2023 году, $5,1 млрд в 2024-м и около $6,9 млрд за прошлый год.
Текущая рыночная капитализация BP составляет около $91 млрд. В 2025 году BP, одна из крупнейших энергетических компаний мира, начала масштабную перезагрузку, чтобы сосредоточиться на ископаемом топливе после лет неудачных ставок на возобновляемые источники энергии.
