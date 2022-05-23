Один из старейших банков Швейцарии стал предлагать клиентам криптовалюты — Finance.ua

В заявлении об обновленной стратегии банка Julius Baer стремится представить себя на стыке «цифровых активов и фиатного мира». Главный исполнительный директор Филипп Рикенбахер сказал во время презентации для инвесторов:
«Вполне может быть, что в этот момент мы наблюдаем момент взрыва пузыря в криптоиндустрии, и мы все знаем, что произошло после того, как пузырь доткомов лопнул 30 лет назад. Это проложило путь к появлению нового сектора, действительно изменившего нашу жизнь».
Рикенбахер, судя по всему, уверен в светлом будущем криптовалют: «Они изменят финансовый сектор в течение следующих десяти лет, и для нас важно закрепиться в этой отрасли. Поэтому сейчас подходящий момент для инвестиций в цифровые активы».