Один из старейших банков Швейцарии стал предлагать клиентам криптовалюты — Finance.ua

Один из старейших банков Швейцарии стал предлагать клиентам криптовалюты

Сегодня 06:36 — Финтех и Карты

Один из старейших банков Швейцарии стал предлагать клиентам криптовалюты

Julius Baer Group, одна из старейших финансовых компаний Швейцарии, предлагает криптоуслуги своим состоятельным клиентам.

Согласно информации Bloomberg, частный банк со штаб-квартирой в Цюрихе рассматривает текущие потрясения на криптовалютных рынках как потенциально определяющий момент для цифровых активов.

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В заявлении об обновленной стратегии банка Julius Baer стремится представить себя на стыке «цифровых активов и фиатного мира». Главный исполнительный директор Филипп Рикенбахер сказал во время презентации для инвесторов:

«Вполне может быть, что в этот момент мы наблюдаем момент взрыва пузыря в криптоиндустрии, и мы все знаем, что произошло после того, как пузырь доткомов лопнул 30 лет назад. Это проложило путь к появлению нового сектора, действительно изменившего нашу жизнь».

Рикенбахер, судя по всему, уверен в светлом будущем криптовалют: «Они изменят финансовый сектор в течение следующих десяти лет, и для нас важно закрепиться в этой отрасли. Поэтому сейчас подходящий момент для инвестиций в цифровые активы».

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