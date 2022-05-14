Регуляторы создадут глобальный орган надзора за Bitcoin-индустрией — Finance.ua
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Регуляторы создадут глобальный орган надзора за Bitcoin-индустрией

14.05.2022, 01:53Финтех и Карты
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Регуляторы создадут глобальный орган надзора за Bitcoin-индустриейРегуляторы создадут глобальный орган надзора за Bitcoin-индустрией
В следующем году глобальные регуляторы, вероятно, создадут совместный орган, чтобы лучше координировать внедрение правил для криптовалютной индустрии, заявил председатель IOSCO Эшли Алдер.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, бум в цифровых валютах, таких как биткоин, стал одной из трех областей, на которых сейчас сосредоточены власти, наряду с COVID-19 и изменением климата.
«Если вы посмотрите на риски, которые нужно устранить, то они множественны. Присутствует серьезное беспокойство по поводу [криптовалют] в обсуждениях на уровне институтов», — сказал Алдер.
По его мнению, регуляторы отстают в купировании трех основных рисков касательно цифровых активов: угроз в кибербезопасности, недостаточной операционной устойчивости и отсутствия прозрачности в индустрии.
Необходимость международной группы для согласования регулирования криптовалют, по аналогии с существующими для финансовых рынков, очевидна, считает глава IOSCO. Пока ничего подобного нет, добавил он.
«Но я полагаю, есть понимание важности, и это стало повесткой дня. Поэтому я ожидал бы этого где-то в следующем году», — заявил Алдер.
По материалам: internetua.com
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