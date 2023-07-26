Один из крупнейших международных ритейлеров Inditex может вернуться в украинские ТРЦ осенью — Finance.ua

Один из крупнейших международных ритейлеров Inditex может вернуться в украинские ТРЦ осенью Сегодня 19:47

Один из крупнейших международных ритейлеров Inditex может вернуться в украинские ТРЦ осенью

Один из крупнейших международных ритейлеров Inditex может возобновить работу своих магазинов в Украине осенью.

Об этом сообщил глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

После начала полномасштабного вторжения россии компания Inditex остановила работу своих магазинов в Украине (бренды ZARA, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe). Несмотря на то, что многие международные бренды, закрывшие в 2022 году свои магазины, уже вернулись на рынок нашей страны, Inditex пока не спешит.

«Профессиональное сообщество делает многое для того, чтобы Inditex вернулся. Это очень важно и с экономической, и социальной, и политической точки зрения. Inditex является одним из самых крупных ритейлеров в Украине. Его открытие также будет сигналом для других международных ритейлеров о возобновлении работы или открытии новых магазинов. У меня есть ощущение, что открытие может состояться быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого — конец августа — конец октября. Если этого не произойдет в этот промежуток, следующее окно будет весной», — прокомментировал ситуацию Гаврюшин.

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Он выразил надежду, что открытие состоится все же в ближайшие месяцы. «Прогнозировать это очень сложно. На это решение каждій день может повлиять какая-нибудь новость, либо позитивно, либо негативно», — добавил глава УРТЦ.

Inditex, принадлежащий испанскому миллиардеру Амансио Ортези, управляет магазинами одежды, обуви и аксессуаров под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. По итогам 2022 года продажи достигли 32,6 млрд евро (+17,5% по сравнению с 2021 годом). Чистая прибыль увеличилась на 27% - до 4,1 млрд евро.

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