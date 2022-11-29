Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке» — Finance.ua

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Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке»

Аграрный рынок
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Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке»
Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке»
Одесский припортовый завод перепрофилировал производственные мощности и присоединился к отгрузке зерновых на экспорт в рамках подписанного Украиной международного соглашения «О зерновом коридоре».
Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ в Фейсбуке.
«Полностью завершено перепрофилирование производственных мощностей АО „ОПЗ“ по отгрузке зерновых с Одесского припортового завода на морской транспорт для отправки на экспорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первые тысячи тонн уже загружены в трюмы судна. Общее количество зерна, которое будет отправлено этим рейсом, составит около 23 тысяч тонн.
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На предприятии уточнили, что это будет первой отправкой продукции, загруженной на морской транспорт с Одесского припортового завода с начала боевых действий на территории Украины.
Отмечается, что по объективным причинам ОПЗ не может возобновить производство профильной химпродукции, поэтому будет отгружать на экспорт продовольствие из Украины в рамках соглашения «О зерновом коридоре».
Как сообщалось, с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 501 судно, которым экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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