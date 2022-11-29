Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке» — Finance.ua

Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке» 29.11.2022, 01:39 — Аграрный рынок

Одесский припортовый завод присоединился к «зерновой сделке»

Одесский припортовый завод перепрофилировал производственные мощности и присоединился к отгрузке зерновых на экспорт в рамках подписанного Украиной международного соглашения «О зерновом коридоре».

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ в Фейсбуке.

«Полностью завершено перепрофилирование производственных мощностей АО „ОПЗ“ по отгрузке зерновых с Одесского припортового завода на морской транспорт для отправки на экспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые тысячи тонн уже загружены в трюмы судна. Общее количество зерна, которое будет отправлено этим рейсом, составит около 23 тысяч тонн.

На предприятии уточнили, что это будет первой отправкой продукции, загруженной на морской транспорт с Одесского припортового завода с начала боевых действий на территории Украины.

Отмечается, что по объективным причинам ОПЗ не может возобновить производство профильной химпродукции, поэтому будет отгружать на экспорт продовольствие из Украины в рамках соглашения «О зерновом коридоре».

Как сообщалось, с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 501 судно, которым экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.