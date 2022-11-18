Украина предлагает присоединить порт «Николаев» к «зерновому коридору» — Finance.ua

Украина предлагает присоединить порт «Николаев» к «зерновому коридору» Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум на год и присоединить к ней порт «Николаев», что позволит существенно увеличить экспорт украинской агропродукции.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба парламента

«До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть экспортируемой агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительным 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к „зерновой инициативе“ портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям», — отметил Гайду.

По его словам, именно расходы на логистику «съедают» у аграриев доходы от урожая. Сокращение расстояния перевозок — это возможность снизить затраты на транспортировку и сократить время доставки грузов. В то же время он уточнил, что у такого решения возможны риски безопасности. Пока ВСУ не вытеснят оккупантов из Кинбурнской косы, опасность для портов и судов будет оставаться.

«Мы оптимисты. Будем верить в мастерство наших военных, силу дипломатии, благоразумие наших международных партнеров. Ведь продолжение и расширение работы коридора — это вопрос мировой продовольственной безопасности. И его положительное решение — гарантия мировой стабильности», — резюмировал глава комитета.

Справка Finance.ua:

в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении «инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» еще на 120 дней. Она начинала свою работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее рамках вышло из порта Одессы 1 августа;

по словам Зеленского, благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской «зерновой инициативы» в мире спасены десятки миллионов людей от голода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.