Украина предлагает присоединить порт «Николаев» к «зерновому коридору» — Finance.ua
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Украина предлагает присоединить порт «Николаев» к «зерновому коридору»

Казна и Политика
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Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум на год и присоединить к ней порт «Николаев», что позволит существенно увеличить экспорт украинской агропродукции.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба парламента.
«До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть экспортируемой агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительным 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к „зерновой инициативе“ портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям», — отметил Гайду.
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По его словам, именно расходы на логистику «съедают» у аграриев доходы от урожая. Сокращение расстояния перевозок — это возможность снизить затраты на транспортировку и сократить время доставки грузов. В то же время он уточнил, что у такого решения возможны риски безопасности. Пока ВСУ не вытеснят оккупантов из Кинбурнской косы, опасность для портов и судов будет оставаться.
«Мы оптимисты. Будем верить в мастерство наших военных, силу дипломатии, благоразумие наших международных партнеров. Ведь продолжение и расширение работы коридора — это вопрос мировой продовольственной безопасности. И его положительное решение — гарантия мировой стабильности», — резюмировал глава комитета.

Справка Finance.ua:

  • в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении «инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» еще на 120 дней. Она начинала свою работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее рамках вышло из порта Одессы 1 августа;
  • по словам Зеленского, благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской «зерновой инициативы» в мире спасены десятки миллионов людей от голода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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