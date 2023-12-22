Оценка устойчивости банков. В НБУ рассказали, сколько финучреждений требуют докапитализации — Finance.ua
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Оценка устойчивости банков. В НБУ рассказали, сколько финучреждений требуют докапитализации

Фондовый рынок
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Оценка устойчивости банков. В НБУ рассказали, сколько финучреждений требуют докапитализации
Оценка устойчивости банков. В НБУ рассказали, сколько финучреждений требуют докапитализации
Национальный банк Украины (НБУ) провел оценку устойчивости для 20 крупнейших банков, которые совокупно владеют более 90% чистых активов сектора страны, и установил потребность докапитализации пяти банков, но два из них уже успели повысить достаточность капитала до установленных по итогам проверки повышенных нормативов.
Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.
«По результатам оценки устойчивости только для пяти банков установлен выше минимального уровня норматив достаточности капитала и только у троих из них есть риск полностью потерять капитал на горизонте трех лет. Эти пять банков будут готовить программы капитализации и реструктуризации для достижения достаточности капитала или ее поддержания на установленном уровне. Некоторые из них уже имеют достаточность капитала выше установленных по результатам оценки устойчивости повышенные нормативы», — сказано в отчете.

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«Два из этих пяти банков на сегодняшний день, по сути, эти требования выполнили, а остальным (трем. — Ред.) банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет», — дополнила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в ходе презентации отчета.
Уточняется, что в текущем году оценку устойчивости осуществляли только по базовому макроэкономическому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

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«Учитывая результаты оценки устойчивости в начале следующего года НБУ проанализирует целесообразность и возможные сроки установления буфера консервации капитала и буфера системной важности. После этого ограничение на распределение капитала и выплату дивидендов банками, которые сформируют эти буферы в полном объеме, может быть ослаблено» , — отмечено в отчете.
Напомним, по данным НБУ, Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет уровень текущих угроз в секторе, находится на высоком, но стабильном уровне.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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