Обязательное страхование в Чехии: кому и какой полис требуется для въезда в страну — Finance.ua
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Обязательное страхование в Чехии: кому и какой полис требуется для въезда в страну

Мир
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Обязательное страхование в Чехии: кому и какой полис требуется для въезда в страну
Обязательное страхование в Чехии: кому и какой полис требуется для въезда в страну, Фото: sd.ua
Страхование обязательно для всех украинских граждан, которые планируют поездку в Чехию, независимо от ее цели. Поскольку Чехия является частью Шенгенской зоны, основные требования к страхованию аналогичны действующим для других стран этой зоны.
Об этом пишет visitukraine.today.

Требования к страхованию для въезда в Чехию

Требования к страхованию въезда в Чехию могут варьироваться в зависимости от цели визита и продолжительности пребывания в стране.
Согласно законодательству, каждый прибывающий в Чехию обязан иметь полис туристического страхования. Однако более корректно называть это медицинским страхованием для выезда за границу.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Важно, что страховка должна включать не менее 30 тысяч евро на покрытие медицинских расходов, а также покрытие экстренной медицинской помощи, которая должна распространяться на всю Шенгенскую зону.

Какая страховка необходима для въезда в Чехию

Для въезда в Чехию обязательна медицинская страховка для всех категорий граждан, за исключением некоторых особых случаев.
Это требование распространяется на:
  • туристов (краткосрочная): гражданам, въезжающим в Чехию на короткий срок по туристической визе, необходим полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь. Полис должен покрывать медицинские расходы на сумму не менее 30 000 евро и действовать в течение всего срока пребывания в стране;
  • студентов: для студентов, обучающихся в чешских университетах или языковых школах, страховой полис является обязательным условием для получения визы. Этот полис должен предусматривать покрытие медицинских расходов на 50 000 евро и включать в себя экстренную помощь, лечение и возможную репатриацию;
  • работников: те, кто переезжает в Чехию для работы, также должны оформить страховку как часть пакета документов на рабочую визу. Такая виза требует полиса с покрытием расходов на сумму 50 000 евро и выше;
  • тех, кто оформляет ВНЖ: если вы планируете жить в Чехии длительное время, вам понадобится долгосрочная медицинская страховка. В этом случае покрытие аналогично предыдущим категориям, но полис должен действовать в течение всего периода проживания в стране.
Граждане Украины, получившие статус временной защиты, автоматически могут рассчитывать на медицинское страхование от государства. Страховка для беженцев продлевается на тот же срок, что и временная защита.
Напомним, у 74% чешских фирм в отраслях производства, оптовой торговли и логистики работают иностранцы, и у 97% из них есть работники из Украины.

Денежные выплаты и помощь в Чехии: условия и сроки

По материалам:
visitukraine.today
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