Обязательная «кнопка защиты от пожаров» для электроавто — что это такое Сегодня 05:33 — Технологии&Авто

Обязательная «кнопка защиты от пожаров» для электроавто — что это такое

Китай ужесточает требования к безопасности электромобилей и тяговых батарей. С 1 июля 2026 г. в стране вступят в силу две новые обязательные нормы, призванные минимизировать риск пожаров и взрывов в транспортных средствах на электротяге.

Новые правила касаются как производителей электромобилей, так и компаний, производящих аккумуляторы. Главная цель изменений — повысить уровень безопасности на фоне стремительного роста электромобилей и плагин-гибридов.

Одной из самых заметных новаций станет обязательное наличие физического механизма экстренного отключения высоковольтной системы батареи. Эта кнопка должна быть доступна для водителя и разрешать одним нажатием разорвать высоковольтный контур аккумулятора. Таким образом власть стремится упростить действия в аварийных ситуациях и повысить эффективность спасательных операций.

MMR По материалам:

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