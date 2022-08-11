Обязательная эвакуация предусматривает бесплатное жилье, — Верещук — Finance.ua
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Обязательная эвакуация предусматривает бесплатное жилье, — Верещук

Личные финансы
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Обязательная эвакуация предусматривает бесплатное жилье, — Верещук
Обязательная эвакуация предусматривает бесплатное жилье, — Верещук
Людям, эвакуируемым из опасного региона, будут предоставлять бесплатное жилье и социальную защиту.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«Обязательная эвакуация предполагает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены. Никто из них денег за это брать не будет и точно никого не будет выселять. Если мы уже организовали эвакуационное влечение и человек сел, то должен знать, что его ждут, встретят на перроне, отвезут, и он будет проживать в приемлемых условиях», — сказала Верещук.
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Она заверила, что лично ездила и проверяла, какие условия создают для внутренне перемещенных лиц.
«Кстати, мы разрешили регионам проводить ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию, закупки товаров и услуг, чтобы помочь реконструировать жилые помещения или даже нежилые перевести в жилые для ВПЛ. Мы сделали все, чтобы спокойно сейчас обеспечить бесплатным жильем наших внутренних переселенцев», — сказала Верещук.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Судебно-юридична газета
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