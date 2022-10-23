Обязательная эвакуация: правительство дает 2200 грн на человека — Верещук — Finance.ua
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Обязательная эвакуация: правительство дает 2200 грн на человека — Верещук

Казна и Политика
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Обязательная эвакуация: правительство дает 2200 грн на человека — Верещук
Обязательная эвакуация: правительство дает 2200 грн на человека — Верещук
В рамках обязательной эвакуации украинцы получают кеш-поддержку от правительства.
Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время включения в прямой эфир на телеканале «Интер».
«Люди, которые выезжают в рамках обязательной эвакуации из Донбасса, получают кеш-поддержку от правительства в сумме 2200 грн на человека, независимо от возраста и количества членов семьи. Эти деньги предоставляются сразу по прибытии», — рассказала чиновник.
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По ее словам, правительство также гарантирует выплату пособия ВПЛ на проживание: ежемесячно 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей или лиц с инвалидностью. Приобщаются и международные гуманитарные организации со своими благотворительными программами помощи.
Она напомнила, что убежище эвакуированным из Донбасса обеспечивают опорные регионы, ожидающие переселенцев в течение нескольких месяцев.
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В частности, Кировоградщина: она уже приняла более 30 тысяч ВПЛ. На очереди — Полтавщина. В этом регионе также развернуты места компактного проживания для переселенцев.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики с 1 октября ввело Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания;
  • переселенцы с временно оккупированной территории могут претендовать на выплату по 2 тыс. грн. на взрослых и по 3 тыс. грн. на детей. В то же время, если выплата задерживается более чем на месяц, необходимо обратиться в орган соцзащиты и выяснить причину.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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