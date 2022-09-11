Имеют ли право ВПЛ на налоговую скидку за аренду жилья — Finance.ua

Имеют ли право ВПЛ на налоговую скидку за аренду жилья Сегодня 12:13 — Личные финансы

Имеют ли право ВПЛ на налоговую скидку за аренду жилья, www.freepik.com

Физическое лицо — плательщик налога, имеющее статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).

Об этом сообщает Бориспольская ГНИ ГУ ГНС в Киевской области.

Для этого необходимо подать в налоговые органы:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копию договора аренды жилья;

платежные и расчетные документы, подтверждающие факт оплаты;

заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, не дающих право на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

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Копии указанных документов предоставляются вместе с налоговой декларацией, в том числе при подаче декларации средствами электронной связи в электронной форме, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком.

Условия получения налоговой скидки, согласно которым такие лица и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года — 180 000 гривен.

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