Обязан ли арендатор платить арендную плату во время войны — Finance.ua

Обязан ли арендатор платить арендную плату во время войны

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Давая ответ на вопрос, можно ли не платить за аренду жилья во время военного положения, во-первых, необходимо отметить, что война — это форс-мажор. Официальным удостоверением этого является опубликованное 28 февраля 2022 письмо Торгово-промышленной палаты Украины под № 2024/02.0-7.1.

В документе предоставлено разъяснение возможности участников правоотношений не быть привлеченными к ответственности за нарушение закрепленных договором договоренностей, если их выполнение было невозможным из-за войны россии против Украины.

Действие письма ТПП распространяется также и на договоры аренды квартиры, дома, офиса и т.п. То есть данный документ можно применять в случае с арендой жилья, но это не означает, что абсолютно все могут не платить арендную плату за пользование квартирой в период военного положения.

Как отмечают юристы, следует помнить о правиле, предусмотренном Гражданским кодексом Украины, а именно — ст. 617. Там четко сказано, что наличие форс-мажорного обстоятельства, которое стало причиной несоблюдения условий договора, освобождает арендатора от ответственности, то есть наложения штрафных санкций, возмещения убытков и т.д. То есть условие договора об уплате арендной платы должно быть выполнено, хоть и с нарушением сроков.

Важно — читайте договор

Однако это анализ только одной статьи гражданского законодательства. Для более полной картины первым шагом, как и при возникновении любого другого недоразумения или спора между сторонами, должно быть тщательное исследование договора.

Внимательно прочтите его, особенно обратите внимание на разделы, касающиеся форс-мажорных обстоятельств, порядка действий при их возникновении и т.д. Ведь текст договора может определять, что при форс-мажоре сторона освобождается не только от штрафа или пеней, но и от арендной платы в целом.

Помните, что положения договора всегда имеют преимущество над действующим законодательством, поэтому к анализу текста сделки следует относиться серьезно.

Кроме того, пригодится еще одна норма ГКУ — часть 6, ст. 762. Согласно ей, арендатор имеет право не производить плату за аренду в течение периода, когда арендуемое помещение не могло использоваться в силу обстоятельств, на которые он не влияет. То есть арендатор самостоятельно должен доказать, что он не мог пользоваться имуществом, в отношении которого был заключен договор.

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