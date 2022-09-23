Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета — Finance.ua
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Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета

Казна и Политика
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Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета
Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета
Обучение внутренне перемещенных учащихся профессионально-технических учебных заведений будет финансироваться из государственного бюджета.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, за соответствующую поправку о финансировании профессионально-технического образования проголосовали 315 народных депутатов.
Как объяснил народный депутат Сергей Колебошин, один с инициаторов принятия поправки, профессионально-техническое образование финансируется из местных бюджетов, поэтому поступить в такие учреждения на бюджет внутренне перемещенные лица не могли.
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«Например, был учащийся профессионально-технического учебного заведения, который учился в Мариуполе. После оккупации города он уехал, например, во Львов и там пытается поступить в ПТУ. Но такой возможности сейчас у него нет, поскольку профтех финансируется из региональных бюджетов — это история о региональном заказе», — пояснил Колобешин.
Принятая правка дает возможность обучать внутренне перемещенных лиц за счет госбюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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