Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета — Finance.ua

Обучение внутренне перемещенных учащихся ПТУ будет финансироваться из госбюджета
Обучение внутренне перемещенных учащихся профессионально-технических учебных заведений будет финансироваться из государственного бюджета.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, за соответствующую поправку о финансировании профессионально-технического образования проголосовали 315 народных депутатов.
Как объяснил народный депутат Сергей Колебошин, один с инициаторов принятия поправки, профессионально-техническое образование финансируется из местных бюджетов, поэтому поступить в такие учреждения на бюджет внутренне перемещенные лица не могли.
Читайте также
«Например, был учащийся профессионально-технического учебного заведения, который учился в Мариуполе. После оккупации города он уехал, например, во Львов и там пытается поступить в ПТУ. Но такой возможности сейчас у него нет, поскольку профтех финансируется из региональных бюджетов — это история о региональном заказе», — пояснил Колобешин.
Принятая правка дает возможность обучать внутренне перемещенных лиц за счет госбюджета.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью