Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель» — Finance.ua
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Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель»

Личные финансы
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Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель»
Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель»
Киевский студент стал победителем Всемирной студенческой премии и получил приз в $100 000.
Сообщение о достижениях украинца опубликовала образовательная компания Chegg.
Как сказано в сообщении, студент КПИ Игорь Клименко стал победителем Всемирной студенческой премии Global Student Priz как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
Парень с 2014 занимается разработкой роботов для разминирования.
Известно, что последние два года парень работает над проектом Quadcopter Mines Detector, который уже представил на международных конкурсах, а также получил от Украины два патента на свое устройство.
Игорь Клименко работает с инвесторами и разными организациями для того, чтобы начать пользоваться разработкой. Он стремится помочь снизить количество жертв от взрывных устройств и начать восстановление Украины. В настоящее время он принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022.
Игорь планирует заниматься массовым производством роботов, которые помогут сохранить жизнь людей. Премию Global Student Prize студент намерен направить на развитие своих изобретений.

Справка Finance.ua:

  • при выборе лучших студентов Global Student Prize принимает во внимание несколько факторов: учебные достижения, креативность, инновационные подходы, реальное влияние на своих сверстников, сообщество и общество в целом;
  • Всемирную студенческую премию Global Student Prize учредили компания Chegg.org в партнерстве с организацией Varkey Foundation. Премия была введена, чтобы освещать усилия необычных студентов во всем мире, которые меняют наш мир к лучшему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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