Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель» — Finance.ua

Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель» Сегодня 13:10 — Личные финансы

Украинский студент стал победителем престижной премии Global Student Prize 2022. Он разработал «квадрокоптерный миноискатель»

Киевский студент стал победителем Всемирной студенческой премии и получил приз в $100 000.

Сообщение о достижениях украинца опубликовала образовательная компания Chegg

Как сказано в сообщении, студент КПИ Игорь Клименко стал победителем Всемирной студенческой премии Global Student Priz как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.

Парень с 2014 занимается разработкой роботов для разминирования.

Известно, что последние два года парень работает над проектом Quadcopter Mines Detector, который уже представил на международных конкурсах, а также получил от Украины два патента на свое устройство.

Игорь Клименко работает с инвесторами и разными организациями для того, чтобы начать пользоваться разработкой. Он стремится помочь снизить количество жертв от взрывных устройств и начать восстановление Украины. В настоящее время он принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022.

Игорь планирует заниматься массовым производством роботов, которые помогут сохранить жизнь людей. Премию Global Student Prize студент намерен направить на развитие своих изобретений.

Справка Finance.ua:

при выборе лучших студентов Global Student Prize принимает во внимание несколько факторов: учебные достижения, креативность, инновационные подходы, реальное влияние на своих сверстников, сообщество и общество в целом;

Всемирную студенческую премию Global Student Prize учредили компания Chegg.org в партнерстве с организацией Varkey Foundation. Премия была введена, чтобы освещать усилия необычных студентов во всем мире, которые меняют наш мир к лучшему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.